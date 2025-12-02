Il Partito Democratico di Bisceglie chiede una verifica immediata sull’azione amministrativa

La Segreteria del Partito Democratico di Bisceglie, riunitasi ieri 1° dicembre, ha esaminato l’esito delle recenti elezioni regionali, che hanno confermato il PD come primo partito in città, con l’area progressista complessivamente oltre il 70% dei consensi. Un risultato che, secondo il partito, esprime la chiara richiesta dei cittadini per un’amministrazione più efficace, trasparente e coerente con il mandato elettorale.

Alla luce del sostegno espresso da 13.488 biscegliesi ad Antonio Decaro, il PD ritiene necessario avviare una verifica gestionale e programmatica dell’attuale amministrazione, così da allineare l’azione di governo alle aspettative della comunità.

Tra le priorità indicate al sindaco Angarano figurano: l’avvio dei lavori su Ponte Lama e il rispetto della scadenza di ottobre 2027 per non perdere i finanziamenti, la definizione dei tempi e dello stato dei lavori del Teatro Garibaldi, la progettualità legata alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport, una programmazione più strutturata e non emergenziale delle opere pubbliche e delle manutenzioni, l’aggiornamento sul recupero delle acque reflue, la messa in sicurezza dell’area mercatale con particolare attenzione alla piazza del pesce e, infine, un miglioramento dell’efficienza dell’assetto organizzativo comunale.

Il Partito Democratico chiede quindi al sindaco di convocare con urgenza un incontro con la Segreteria e il Gruppo Consiliare per avviare questo percorso di verifica, sottolineando che l’obiettivo è uno soltanto: garantire a Bisceglie un’amministrazione all’altezza del consenso ricevuto.