Il gruppo consiliare “Difendiamo Bisceglie” propone emendamenti al Dup 2022-2024

Il consigliere d’opposizione Francesco Spina presenta i suoi emendanti al DUP 2022-2024 proposto dall’amministrazione Angarano. “Ieri scadevano per i consiglieri comunali i cinque giorni concessi per presentare le proposte al consiglio comunale per le modifiche al documento unico programmatico del prossimo triennio di amministrazione comunale presentato da Angarano e la sua Giunta (vice sindaco Consiglio-Silvestris)”, scrive Spina. “Per il 2022, ecco le proposte del sottoscritto e della consigliera capo-gruppo Angela Di Gregorio del gruppo consiliare ‘Difendiamo Bisceglie’, eseguibili immediatamente purché siano inserite nei punti programmatici del DUP 2022-2024 in esame e discussione”.

Ai primi due punti delle proposte di emendamento c’è il parco urbano sul fronte mare della zona 165 (area Bi Marmi) e la nuova “cittadella dello Sport” con nuovo stadio e nuove strutture sportive, “da diventare un villaggio di sport e socialità per tanti giovani e famiglie”. Gli emendamenti proseguono poi con una “nuova viabilità nella zona localizzata per il nuovo ospedale del nord barese a Bisceglie, con accelerazione del processo di realizzazione del nuovo grande Ospedale con enormi ricadute positive sanitarie e occupazionali, e con il blocco della stangata tributaria proposta dall’amministrazione Angarano per il 2022 con gli aumenti Tari, Imu e Tariffari che vorrebbero introdurre dal 1 gennaio 2022 (retroattivamente), con conferma invece della pressione tributaria dell’anno precedente”, accusa il consigliere di minoranza.

La lista redatta dal consigliere Spina prosegue con la proposta di “completamento della riqualificazione di Via Moro effettuata dalla mia amministrazione, con prolungamento fino alla Stazione Ferroviaria del basolato e degli altri nuovi interventi ”, e con il “ripristino delle tariffe delle mense scolastiche dell’amministrazione precedente, molto più basse di quelle introdotte dall’amministrazione Angarano, con stanziamento dal bilancio comunale della differenza relativa al costo del nuovo appalto”. Infine Spina propone il “ripristino delle vecchie e molto più basse tariffe della mia amministrazione per i sevizi cimiteriali e annullamento della recente stangata introdotta dall’amministrazione Angarano per le tariffe per i servizi necroscopici”.

Se non verrano accettate dall’attuale maggioranza, queste proposte del gruppo “Difendiamo Bisceglie” saranno fatte proprie dal comitato della coalizione Spina per il programma delle prossime elezioni comunali, per poter poi trasformasi (se condivise da tutti i componenti del comitato) in punti programmatici per il progetto amministrativo con cui l’ex sindaco si ricandiderà alla carica di primo cittadino.