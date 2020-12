Il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica / I PUNTI IN DISCUSSIONE

Alle ore 16.30 di oggi, lunedì 28 dicembre, il Consiglio Comunale di Bisceglie si riunirà in videoconferenza. Tra i principali punti all’ordine del giorno: la ricognizione al 31 dicembre 2019 delle società partecipate detenute dal Comune, transazione ed approvazione verbale del tavolo tecnico per la quantificazione dei mancati investimenti da parte del gestore di igiene urbana.

Sui trenta punti in discussione, ventisei riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tra questi anche uno riguardante le espropriazioni nella zona Peep della maglia 167 del Piano regolatore generale e uno relativo al servizio di igiene urbana per la liquidazione di adeguamento del canone agli indici Istat. La seconda convocazione del Consiglio è prevista per mercoledì 30.