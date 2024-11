Il consigliere regionale Francesco La Notte passa in Forza Italia

Il consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, eletto con i Popolari con Emiliano e transitato nell’Udc lo scorso anno, ha ufficializzato un nuovo passaggio della sua carriera politica, annunciando la sua adesione al gruppo di Forza Italia in Regione Puglia.

“Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, il commissario Mauro D’Attis, il vice commissario Dario Damiani e il capogruppo Paride Mazzotta per avermi accolto con tanto affetto e stima in un grande partito come Forza Italia”, ha dichiarato La Notte. È da tempo che sono all’opposizione del governo di centrosinistra e oggi Forza Italia è l’unico partito che rappresenta, con rinnovata determinazione, la casa ideale e naturale di tutti coloro che hanno una tradizione moderata alle spalle. Fare politica significa incidere e farla nel perimetro di un grande partito come quello degli azzurri è garanzia di crescita nel percorso che ho intrapreso assieme a assieme a tanti amici con cui ho condiviso questa scelta”.

“Cresce il Gruppo di Forza Italia in Regione e do il benvenuto, a nome di tutto i colleghi azzurri, all’amico Francesco La Notte che da oggi entra nella nostra grande famiglia. Sono e siamo certi che darà un contributo di valore all’azione politica che stiamo portando avanti a tutela dei pugliesi come opposizione al centrosinistra di Emiliano e Decaro che tanti danni sta facendo alla nostra Regione”, ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Paride Mazzotta.