Il Comune di Bisceglie si aggiudica un finanziamento di 200mila euro per parchi pubblici

Bisceglie si aggiudica un finanziamento di 200mila euro con il progetto nazionale “Sport e Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport e ideato da Sport e Salute. Sono 85 i Comuni vincitori in tutta Italia, solo 9 in Puglia. Si tratta di un’iniziativa nata per realizzare spazi per lo svolgimento di attività sportive e ricreative, che punta a restituire valore allo spazio pubblico attraverso la creazione di luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri, dove lo sport diventa motore di coesione sociale, crescita personale e incontro tra generazioni.

Al momento è in corso l’iter di selezione definitiva da parte degli enti competenti per individuare quale dei siti candidati dal Comune ospiterà il nuovo playground Illumina di 300 metri quadrati. La scelta sarà comunicata non appena completate le verifiche tecniche ma con ogni probabilità si tratterà del parco di via Verdi, nel quartiere Seminario.

“Migliorare i parchi pubblici e dotare la Città di nuovi spazi vivibili per bambini, ragazzi e famiglie è una nostra priorità”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’intervento rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione del nostro territorio e il rafforzamento del senso di Comunità, attraverso un’area che sarà libera e a disposizione di tutti. Il nuovo playground, inoltre, si aggiunge agli impianti sportivi in corso d’opera come quelli di via San Martino e della zona 167 per una Città impegnata ogni giorno per favorire la promozione dei valori dello sport e dell’aggregazione sociale. Oltre a via Verdi, abbiamo stanziato altri 120.000 euro per sistemare gli altri parchi cittadini e siamo al lavoro per realizzarne di nuovi, come sta avvenendo ad Orto Schinosa, perché questo migliora decisamente la qualità della nostra vita”.

Il progetto, finanziato con fondi nazionali all’interno di un programma da oltre 30 milioni di euro, prevede la realizzazione di strutture leggere ma funzionali, dotate di impianti di illuminazione sostenibili, arredi sportivi e aree multifunzionali che potranno ospitare non solo sport, ma anche momenti culturali, eventi spontanei e iniziative civiche.

“L’assegnazione del finanziamento”, ha aggiunto l’Assessore allo sport Maurizio Di Pinto, “è una notizia importante per tutta la comunità biscegliese: lo Spazio Illumina sarà un ambiente moderno, inclusivo e riconoscibile, pensato non solo per lo sport ma come una vera piazza di comunità, dove favorire forme spontanee di incontro e socialità”.