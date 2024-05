Il Comune di Bisceglie lancia “Vota Facile”, progetto per semplificare e incentivare al voto

In un’epoca in cui l’astensione dal voto continua a crescere, è fondamentale trovare soluzioni innovative che possano avvicinare i cittadini alle urne. In questo contesto si inserisce “Vota Facile”, un progetto sperimentale che mira a semplificare il processo elettorale e incentivare la partecipazione dei cittadini.

“Vota Facile” è un’iniziativa pilota lanciata dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con la Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino – Ufficio Elettorale, con l’obiettivo di ridurre le code agli sportelli e rendere il voto più veloce.

Presso le sezioni elettorali ospitate nel plesso “G. Ferraris”, sede delle sezioni 13, 14, 15 e 16, sarà quindi possibile richiedere il rinnovo della tessera elettorale o la stampa dell’attestazione di voto e la stampa del tagliando adesivo da applicare sulla tessera elettorale relativo al cambio di sezione elettorale. Oltre a queste attività, presso la scuola sede di sezioni elettorali è stato anche decentrato il caricamento dati delle affluenze e dello spoglio.

Grazie al software in cloud, in dotazione ai Servizi Demografici dall’1 gennaio 2024, finanziato con risorse del PNRR – PA Digitale 2026, il cittadino troverà direttamente a scuola una postazione che erogherà i servizi appena elencati e potrà chiedere informazioni su altre problematiche inerenti le procedure di voto.

“Vota Facile” rappresenta un passo avanti verso la semplificazione del processo elettorale, con l’obiettivo di rendere il voto più accessibile e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini.