Il commento del consigliere La Notte su proposta firmata per tutela bande da giro

Una proposta collettiva di legge regionale per salvaguardare un patrimonio tradizionale come quello delle bande da giro: è il contenuto della mozione avanzata nella VI commissione cultura pugliese, dove è stata formalizzata e firmata da tutti i membri dell’assise.

“Dopo l’ascolto delle differenti realtà territoriali e grazie al lavoro di squadra svolto in Commissione Cultura, la proposta di legge sulle bande da giro vede oggi la luce”, commenta il consigliere biscegliese Francesco La Notte, vicepresidente della VI Commissione. “Sono convinto che questa proposta di legge sia l’inizio per valorizzare quel patrimonio culturale immateriale che la tradizione bandistica pugliese rappresenta, senza voler essere divisiva ma rappresentando un importante punto di partenza per andare in contro alle esigenze di tutti i soggetti attivi in questo campo”.

La legge si propone di offrire strumenti sia finanziari che non per riconoscere a tutti gli effetti e valorizzare in modo organico le bande da giro presenti in Puglia, aprendo la strada alla valorizzazione della tradizione bandistica pugliese. “Sarebbe la prima misura del genere in Italia, che ora attende solo di approdare in Consiglio regionale per l’approvazione”, conclude il consigliere regionale.