Il biscegliese Lino Ricchiuti candidato al Senato nelle Marche

“Sono stati giorni molto complessi in cui i pensieri si sono sovrapposti. Dopo un decennio di aspre battaglie per la tutela e contro le vessazioni che subiscono le PMI, partite iva e lavoratori autonomi in questo Paese che hanno colpito e spesso anche il sottoscritto, non sono mancati momenti in cui il pensiero di farmi da parte ha preso il sopravvento. Non siamo di ferro. Non nascondo che ci sono stati diversi momenti di scoramento in questi lunghi anni”. A parlare e Lino Ricchiuti che ufficializza la sua candidatura al Senato nella lista Fratelli d’Italia.

“Nell’ultimo triennio – continua – ho cercato di dare il mio contributo a Fratelli d’Italia per onorare la nomina a vice responsabile nazionale del dipartimento Imprese e mondi produttivi. Ho dato il massimo. Evidentemente questo lavoro è stato apprezzato dai vertici del partito. E’ ufficiale la mia candidatura al Senato nella lista Fratelli d’Italia, Plurinominale nella Regione Marche”.

“Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e tutti quelli che hanno riposto in me la propria fiducia. Non sarà una sfida semplice, tutt’altro, le sfide, però, non mi hanno mai spaventato. Ringrazio i componenti della mia famiglia e le persone a me care, specie per la vicinanza in queste difficili giornate. Grazie a loro, e a voi che mi leggete e seguite. In questi anni spero di essere riuscito a portare avanti e mantenere la luce accesa – conclude Ricchiuti – con tutti i miei limiti, su una categoria come quella delle PMI, vitale per il rilancio del nostro Paese e della occupazione. Avanti insieme. Sempre.”