Il biscegliese Francesco Boccia nuovo capogruppo del Partito Democratico al Senato

Il gruppo dei senatori del Partito Democratico ha scelto il proprio capogruppo, in seguito all’indicazione della nuova segretaria Elly Schlein. La scelta è ricaduta su Francesco Boccia, già presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati ed ex Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Nato nel 1968, Francesco Boccia è stato coordinatore nazionale della mozione Schlein che ha portato l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna alla segreteria. La sua carriera politica comincia nella Margherita, per poi convergere nel 2007 nel PD.

E’ il fondatore di DigithON, la maratona delle idee digitali che si svolge a Bisceglie, sua città natale.

Il segretario provinciale del Partito Democratico della Bat, Lorenzo Marchio Rossi augura buon lavoro al neoeletto capogruppo del PD al Senato, il biscegliese Francesco Boccia: “Lavoreremo insieme nell’interesse del nostromo territorio e forti della nostra identità meridionale riusciremo a dare un contributo importante al partito e a far si che anche nella Bat si inizi a parlare di una nuova Primavera”.