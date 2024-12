Igierne Urbana, il Comune di Bisceglie garantisce stipendi a dipendenti Green Link

Il Comune di Bisceglie si sostituisce a Green Link nel pagamento degli stipendi e delle tredicesime mensilità ai dipendenti. Ciò a fronte della comunicazione, giunta stamane, con la quale la stessa Green Link, che cura il servizio di igiene urbana in ATI con la capogruppo mandataria Teknoservice, ha chiesto di attivare l’intervento sostitutivo. In data odierna, di conseguenza, il Comune ha attivato la procedura tecnica e contabile per adempiere al pagamento degli stipendi dei lavoratori interessati, ai sensi art. 1676 cc. – art. 30 comma 6 d.lgs. 50/2016.

“Da diversi giorni con gli Assessori Consiglio e Musco stiamo seguendo con molta attenzione questa vicenda, con l’obiettivo tutelare i dipendenti e le loro famiglie, a maggior ragione in un periodo dell’anno caratterizzato dalle festività natalizie e dalle relative esigenze familiari, nonché di preservare il servizio essenziale svolto per la Comunità”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo incontrato i sindacati e i lavoratori. Abbiamo interessato la Prefettura di Barletta Andria Trani, che ringraziamo per l’attenzione e l’appropriato intervento. Abbiamo immediatamente attivato e completato tutte le azioni necessarie affinché la situazione non si ripercuotesse sui lavoratori, salvaguardando la retribuzione, e sulla Città, garantendo la continuità del servizio”.

Il Dirigente Comunale al ramo e gli uffici ovviamente hanno già posto in essere in essere tutte le procedure di controllo della commessa, degli impegni contrattuali e della verifica delle strategie giuridiche per la salvaguardia degli stipendi dei lavoratori interessati. I tempi contabili/bancari garantiranno gli emolumenti nei primi giorni della settimana prossima.