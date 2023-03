Igiene urbana, Spina: “Chi tutelerà i lavoratori che andranno via per mancata stabilizzazione?”

“Dopo cinque mesi circa di stallo e le solite proroghe in favore della ditta appaltatrice attuale, con determinazione n. 176/2023, si è sbloccata la gara e, senza sorprese (era nell’aria), l’appaltatrice in proroga si è ri-aggiudicata l’appalto di circa sette milioni di euro per altri due anni“, commenta così Francesco Spina, consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco della coalizione Bisceglie Rinasce l’entrata in vigore dell’operatività del nuovo contratto della gestione dei servizi integrati di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.

“Dal 1° giugno diventerà quindi operativo il nuovo contratto, visto che altre proroghe non saranno ammissibili in presenza di una possibile esecuzione anticipata del contratto“, scrive l’avvocato Spina.

“Angarano e Silvestris comunicheranno subito ai 25 operai assunti e attualmente impiegati come interinali che la loro assunzione non è stata prevista nel bando di gara nonostante le chiacchiere dette?“, si chiede Spina, “Tuteleranno le 25 unità finora non stabilizzate o li faranno andar via il 31 maggio senza intervenire ora che sono ancora in tempo per farlo, visto che il 31 marzo entrano in ‘ordinaria amministrazione’?”, conclude il consigliere.