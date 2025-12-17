Igiene urbana, “Per Bisceglie”: “Nostro intento è far si che ci siano dei correttivi per il servizio”

I consiglieri comunali Mazzili, Cosmai, Innocenti e Torchetti, firmatari per la richiesta del consiglio comunale monotematico dedicato al servizio di igiene urbana e in rappresentanza del progetto politico “Per Bisceglie”, hanno partecipato al Consiglio su un tema che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente.

“Nel corso della seduta – si legge nella nota – i consiglieri hanno presentato una dettagliata interrogazione scritta con l’obiettivo di contribuire, in maniera concreta e collaborativa, al miglioramento del servizio di Igiene Urbana e Tutela Ambientale, ponendo all’Amministrazione comunale una serie di quesiti finalizzati a fare chiarezza e a individuare possibili soluzioni condivise”.

In particolare, l’attenzione si è concentrata su alcuni aspetti ritenuti strategici:

• Raccolta differenziata e TARI, per comprendere le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti e individuare eventuali azioni correttive utili a evitare aumenti dei costi per le famiglie;

• Verifiche e controlli sul servizio, affinché il Comune e il gestore possano operare in un quadro di responsabilità e monitoraggio costante;

• Funzionamento dei centri di raccolta, oggi non pienamente operativi, e sulle possibili soluzioni temporanee a tutela dei cittadini;

• Ripristino dei servizi essenziali, come il ritiro dei rifiuti tessili aziendali, il pronto intervento, il numero verde e i servizi dedicati ai soggetti fragili;

• Pulizia stradale e tutela ambientale, con particolare riferimento alla manutenzione di pozzetti e caditoie e alla gestione delle acque meteoriche;

• Valorizzazione del personale, attraverso un confronto sul miglior utilizzo delle risorse umane e sui percorsi di stabilizzazione annunciati;

• Programmazione futura, affinché si possa pianificare per tempo una nuova gara d’appalto, orientata all’efficienza e al risparmio per la collettività.

«Il Consiglio comunale monotematico rappresentava un’importante occasione di confronto su un servizio fondamentale per la città – dichiarano i consiglieri Mazzili, Cosmai, Innocenti e Torchetti – Il nostro intento è quello di far si che ci siano dei correttivi per il servizio di igiene urbana affinché possa funzionare al meglio, tutelando i cittadini, le imprese e l’ambiente».

«Riteniamo fondamentale – aggiungono – lavorare con spirito costruttivo per garantire servizi pienamente operativi, trasparenti e all’altezza delle aspettative della comunità biscegliese, evitando costi aggiuntivi e assicurando una pianificazione efficace per il futuro».

I consiglieri restano ora in attesa di risposte puntuali e documentate da parte dell’Amministrazione comunale, a seguito delle comunicazioni già trasmesse via PEC, confidando in un dialogo istituzionale utile a individuare soluzioni concrete nell’interesse della città.