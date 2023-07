Igiene urbana, ordine del giorno presentato dall’opposizione

“I consiglieri comunali Domenico Spina (Fratelli D’Italia), Luigi Cosmai e Paolo Ruggieri (Popolari), Giorgia Preziosa e Gianni Casella (Nel Modo Giusto) e Francesco Spina (“Difendiamo Bisceglie e Bisceglie Sportiva), preoccupati dalla emergenza sanitaria presente in città, causata dal mal funzionamento del nuovo contratto di appalto stipulato dall’amministrazione Angarano dal 1 giugno e dalla mancanza di interventi progammati per la derattizzazione e deblattizzazione, hanno chiesto di trattare con urgenza l’argomento dell’igiene urbana in consiglio comunale per individuare le soluzioni più idonee a fronteggiare la calura estiva e l’ospitalità dei turisti.