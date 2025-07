Igiene Urbana, Naglieri: “Accertare che l’ambito sia sgombro da interessi finanziari paralleli”

Continua a tenere banco nel dibattito politico biscegliese il tema caldo del servizio di igiene urbana. Sulla questione interviene anche Gianni Naglieri, consigliere comunale di Sinistra Italiana. “Il settore igiene urbana è ritornato a far discutere tanto la categoria dei lavoratori precari a tempo determinato quanto l’area sindacale della CGIL rappresentativa solo degli interessi dei lavoratori a tempo indeterminato, ma, a 30 ore. Nel mezzo c’è sempre la discussione tutta incentrata sulle ambiguità, le criticità ed i chiaroscuri che albergano il sistema di servizi maggiormente oneroso per le tasche della città, quindi, dei Biscegliesi per effetto dell’applicazione della Tari”, scrive Naglieri.

“A giugno del 2022, da ex Assessore all’ambiente, al fine di contrastare quel fenomeno cosi divisivo tra i lavoratori del settore, così come evidenziato in premessa, lavorai di comune accordo alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, per produrre un documento di accordo che disciplinasse gli ingressi in pianta organica dell’intera platea dei lavoratori precari ragionando sulle anzianità, sul numero dei contratti, sullo stato del nucleo famigliare e di altri elementi che potevano essere presi in considerazione tanto nel breve, quanto nel lungo periodo. Seguì la sottoscrizione unitaria e l’invio in Prefettura, al fine di legittimarne l’esecuzione. Qualche giorno dopo, esattamente il 27 giugno fu disposto l’incontro dal Prefetto, a seguito del quale ogni protagonista di quell’accordo preferì eclissarsi continuando a sostenere il principio della divisione a prescindere”, si legge nel comunicato stampa.

“Nel tempo, l’analisi dei fatti mi ha consentito di mettere a fuoco le debolezze di un sistema, volutamente abbandonato a se stesso e al business di chi lo ha governato e retto con diverse denominazioni sociali, anche se spesso riconducibili a cognomi ricorrenti, sin dal dopo Vigiliae. La prima considerazione ha dell’incredibile, ovvero, come sia possibile che il settore dell’igiene urbana, con un costo approssimativo di circa 14 milioni di euro annui, abbia solo 3 figure che lo sovra ordinino, il RUP, nel Dirigente, il Funzionario comunale per la parte amministrativa ed il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) quale organo di controllo. Praticamente, stiamo dicendo che da un decennio ed oltre non vi è controllo supplementare degli ordini di servizio, dello scarico delle frazioni differenziate, della congruità della qualità della differenziata consegnata, della corretta raccolta presso gli operatori commerciali della città. Tutto ciò non avrebbe senso se non si comprendesse l’importanza della differenza di prezzo esistente nel conferimento del vetro sano e/o del cartone e plastica aventi delle impurità rientranti nelle percentuali delle tolleranze previste rispetto alle masse declassate alla consegna”, prosegue il consigliere comunale.

“C’è stato mai un Vigile Urbano incaricato di eseguire dei controlli inopinati? Altra cosa, Bisceglie, nonostante gli innegabili sforzi amministrativi profusi, ha una raccolta differenziata che non riesce a migliorare oltre il 65%, con le isole ecologiche varie che insieme ne registrano oltre il 30%. A tal riguardo sarebbe legittimo chiedersi come sia possibile che il resto della città contribuisca solo con un misero 35% aggiuntivo?”, domanda Naglieri. “Nella realtà l’attenzione, probabilmente, dovrebbe essere rivolta altrove, è più precisamente ad accertare che l’ambito sia sgombro da interessi finanziari paralleli, da sodalizi sospetti, da ambiguità esistenti per assenza di controllo, nella certezza che il dato statistico produttivo della percentuale di raccolta differenziata è inferiore di oltre 10 punti percentuali da Andria, Trani e poco meno da Barletta”.

“Pertanto, nel sostenere sicuramente le giuste pretese di tutti i lavoratori precari, Sinistra Italiana, nell’auspicio che nessun familiarismo usurpi e prevalga le giuste precedenze esistenti di fatto e di diritto, invita il Sindaco oltre che a scongiurare l’ipotesi che nella definizione della pianta organica possano prevalere delle posizioni dominanti che eludano i diritti acquisiti, anche ad implementare l’area dei controlli amministrativi e ad avviare un percorso ferrato e concreto diretto ad accertare la bontà e la congruità della qualità dei servizi di raccolta, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e del rispetto del capitolato d’appalto, nonché, del corretto avvio allo smaltimento delle frazioni omogenee differenziate, nella certezza che quella esistente non è sufficientemente adeguata a garantire gli interessi finanziari collettivi della nostra città”, conclude Naglieri.