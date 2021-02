Green Card, Difendiamo Bisceglie: “Qualcosa si muove, ma non è abbastanza”

“La Green Card torna ancora protagonista dello scenario cittadino. Tutti i biscegliesi che hanno maturato il contributo per la raccolta differenziata consegnata direttamente presso l’Isola ecologica negli anni 2017 e 2018, grazie all’intervento di Difendiamo Bisceglie, iniziano a vedere i risultati”, questo l’incipit della nota stampa redatta dal presidente del movimento “Difendiamo Bisceglie”, Flavio De Feudis, in merito alla Green Card.

“L’Amministrazione aveva sbadatamente dimenticato di versare i contributi ‘concedendo’ solo un misero sconto TARI 2019 (equivalente a circa il 40% delle somme dovute). Difendiamo Bisceglie ha predisposto, già nel 2019, tutte le richieste di pagamento”, aggiunge De Feudis, “A queste il Comune di Bisceglie ha risposto indicando le somme dovute. A distanza di quasi due anni, finalmente, i cittadini stanno ricevendo gli assegni per il contributo maturato”.

“Ma la questione non è affatto chiusa!”, sostiene il presidente, “Infatti il Comune ha liquidato una somma notevolmente inferiore, rispetto a quella già riconosciuta, indicando la cifra come saldo dovuto. Nulla di più falso. Secondo i nostri conteggi, e soprattutto secondo quanto espressamente dichiarato dall’Ente, i cittadini dovranno ricevere ancora una differenza”.

“Per il momento esprimiamo viva soddisfazione perché ‘qualcosa si è mosso’ e, finalmente, siamo riusciti a far ottenere una parte del contributo per la Green Card. Tuttavia l’azione a tutela dei cittadini non si ferma e continueremo finché tutti avranno il 100% del contributo“, conclude De Feudis.