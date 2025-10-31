Grande partecipazione all’apertura del NicoLAB: il laboratorio di idee di Nicola Rutigliano

Davanti a centinaia di cittadini, giovedì 30 ottobre è stato inaugurato il NicoLAB, il “laboratorio delle idee” promosso da Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale nella lista Decaro Presidente. Un luogo di confronto e partecipazione nato con l’obiettivo di raccogliere proposte, idee e bisogni del territorio, trasformandoli in azioni concrete per il futuro della Regione Puglia.

«Questa campagna elettorale nasce in modo diverso dal solito – ha spiegato Rutigliano –. Nel NicoLAB vogliamo incontrare i cittadini per conoscere le loro ambizioni, i problemi e le potenzialità del territorio. Da qui costruiremo un programma dinamico e concreto, in linea con il metodo del candidato presidente Antonio Decaro, che sta portando avanti una visione innovativa e partecipata».

All’iniziativa hanno preso parte gli assessori comunali Loredana Bianco e Onofrio Musco, il vicesindaco Angelo Consiglio e il sindaco Angelantonio Angarano, che hanno espresso pieno sostegno alla candidatura di Rutigliano. «Nicola è una persona seria, preparata e appassionata – ha dichiarato Angarano –. Bisceglie deve essere orgogliosa di avere un candidato capace di rappresentare con competenza la nostra città e l’intera provincia BAT in Regione».

Nel suo intervento, Rutigliano ha illustrato alcuni dei temi centrali del suo programma: turismo, sanità, welfare, agricoltura e sport, con l’obiettivo di valorizzare un territorio troppo spesso relegato ai margini. A sostenerlo anche la consigliera comunale di Trinitapoli Antonia Giannella, che ha sottolineato la necessità di fare rete per rendere la provincia BAT protagonista delle politiche regionali.

«Niente proclami o promesse irrealizzabili – ha concluso Rutigliano – ma impegno, ascolto e concretezza. Il NicoLAB sarà un luogo vivo, aperto al confronto e al contributo di tutti. Perché “Vi porto in Regione” non è uno slogan, ma un impegno quotidiano per dare a Bisceglie e alla BAT il ruolo che meritano in Puglia».