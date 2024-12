Gli auguri del Sindaco Angarano alla Città: “Costruire ponti di pace e non muri di divisione”

DI seguito il messaggio di auguri del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, alla Città.

“Cari biscegliesi, auguri di buon Natale a tutti noi.



Natale è giorno di nascita. A noi il compito di scegliere cosa debba nascere, quali sentimenti vogliamo ogni giorno nelle nostre vite. La generosità, l’operosità, l’amore per il mare, la passione per la terra, l’orgoglio di essere biscegliesi, sono valori scolpiti nella nostra identità. Riscopriamoli, insieme, facciamo spazio affinché possano ri-nascere ed essere alla base di tutte le nostre azioni.



Penso che l’augurio più grande che un Sindaco possa fare alla Città, a tutti i Cittadini, sia quello della solidarietà. Se una Città è solidale, è una Città vivibile, a misura di uomo, di donna, di bambino, di anziano. Una Città nella quale ci si prende cura gli uni degli altri, ci si sostiene a vicenda, si tende la mano a chi resta indietro.



E allora auguri di buon Natale con un pensiero particolare ai biscegliesi che passeranno queste feste lontano da casa, a chi soffre, a chi vive e combatte una malattia e a chi gli è accanto con amore, a chi utilizza mattoni per costruire ponti di pace e dialogo e non muri di divisione.

Buon Natale Bisceglie”.