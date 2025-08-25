“Giustizia e sicurezza, non solo parole”: gazebo di Fratelli d’Italia Bisceglie

“Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”. Questo il tema del quale si parlerà, oggi 25 agosto in via La Spiaggia a Bisceglie, nel gazebo che sarà allestito dai componenti del circolo cittadino di Fratelli d’Italia dalle ore 17.

Un’opportunità per presentare la piattaforma “Giustizia e sicurezza, non solo parole”, dedicata ai risultati che il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha già conseguito e ai progetti che nel futuro a breve e medio termine saranno portati a compimento. Simpatizzanti e sostenitori parteciperanno alla distribuzione di materiale informativo e del gioco “L’enigmistica tricolore”. Un momento di divulgazione e confronto su questioni che toccano la vita quotidiana dei biscegliesi. Prevista la partecipazione dell’europarlamentare Francesco Ventola, della deputata Mariangela Matera e della consigliera regionale Tonia Spina.