Giuseppe Torchetti chiede un Consiglio Comunale monotematico sull’igiene urbana

Il consigliere comunale Giuseppe Torchetti ha presentato una richiesta formale per la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico dedicato all’igiene urbana, tema che negli ultimi mesi ha generato un crescente numero di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini.

La decisione arriva dopo le criticità riscontrate in diversi quartieri, dove persistono problemi legati alla pulizia delle strade, alla gestione dei rifiuti e al decoro urbano. «La situazione necessita di un approfondimento serio e condiviso, perché l’igiene urbana riguarda qualità della vita, salute e immagine della città», ha dichiarato Torchetti.

La richiesta è stata sostenuta anche da altri consiglieri comunali, che hanno riconosciuto l’urgenza di affrontare il tema in modo organico, trasparente e coinvolgendo tutti i soggetti competenti.

«L’obiettivo è attivare un confronto costruttivo con l’intero Consiglio Comunale, individuare soluzioni concrete e migliorare l’efficienza dei servizi. La nostra comunità merita standard più elevati e un impegno deciso da parte dell’amministrazione», ha aggiunto il consigliere.

Torchetti auspica ora che la seduta monotematica venga convocata al più presto, per avviare un percorso istituzionale capace di produrre risultati tangibili per cittadini e quartieri.