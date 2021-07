Giunta Regionale approva adeguamento piano assunzioni, La Notte: “Scelta lungimirante”

La Giunta Regionale ha approvato l’adeguamento del piano Assunzionale 2020-2022 ai profili professionali, delibera numero 2172 del 29 dicembre 2020, confermandone tutti i contenuti.

Le assunzioni, quindi, riguarderanno: 206 unità in categoria B3; 306 unità in categoria C; 209 unità in categoria D.

“L’azione operata dalla Giunta Regionale – esordisce il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte – continua nella linea intrapresa di ampliare il numero dei profili a disposizione assumendo personale preparato. Una scelta oculata e lungimirante che nel tempo non potrà che dare grandi benefici alla struttura organizzativa che lavora ogni giorno senza sosta per il bene dei pugliesi”.

I fabbisogni di personale espressi dalle strutture regionali e da acquisire nelle categorie C – D, con profilo tecnico, sono soddisfatte dal presente Piano mentre i profili amministrativi delle categorie C e D sono soddisfatti rispettivamente nella misura del 75% (cat. C) e 35% (cat. D). Nel caso dovessero esserci differenze nelle unità amministrative necessarie, saranno argomento del prossimo Piano dei fabbisogni 2021-2023, da approvare entro l’anno 2021. Se la Programmazione dei fabbisogni 2021-2023 dovesse consentire un numero di assunzioni superiore a quello espresso, si darà priorità a quelle situazioni che dovessero registrare una differenza negativa tra assunzioni effettuate con il presente Piano e le cessazioni dal rapporto d’impiego del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenute nel triennio 2019-2021.

“La Regione Puglia non si ferma, continua a mantenere fede ai programmi presentati sin dal suo insediamento – commenta La Notte – con spirito di unità comune di intenti e viaggiando tutti nella stessa direzione, quella del lavoro per far sì che la Puglia possa crescere in maniera costante, soprattutto dopo aver fatto tanti sacrifici nel periodo più difficile legato alla pandemia”.