Giunta comunale approva progetto lavori messa in sicurezza del Ponte Lama

Il 2025 si apre con un’importante notizia: la Giunta comunale ha approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Lama. Si tratta di interventi per oltre 5 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferiti dalla Regione Puglia.

Il progetto, sviluppato seguendo il principio della compatibilità non solo alle norme tecniche vigenti, ma anche agli aspetti paesaggistici e storico-artistici, ha come obiettivo la messa in sicurezza e il restauro del ponte su lama Paterna, realizzato interamente in opera muraria e ultimato nel 1787.

“Si tratta di un percorso avviato alcuni anni fa con il coinvolgimento del Politecnico di Bari per l’accertamento delle condizioni di sicurezza del nostro Ponte Lama. Adesso, con l’approvazione di questo progetto, siamo pronti ad avviare i lavori e garantire la sicurezza di un pezzo importante della storia e dell’identità biscegliese, nonché ancora oggi trafficata strada di congiunzione con Trani”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Tra i numerosi interventi inseriti all’interno del progetto che andrà a mettere in sicurezza la struttura, anche la realizzazione di nuova carreggiata, pista ciclabile e percorso pedonale; la realizzazione di guardrail in legno e acciaio; la realizzazione di un nuovo parapetto in acciaio a protezione e valorizzazione del percorso pedonale e ciclabile; la predisposizione per gli impianti di illuminazione della carreggiata e della struttura.

“Continua incessante il lavoro di riqualificazione dell’intera Città. Oltre 60 milioni di fondi PNRR ci stanno aiutando a cambiare il volto di Bisceglie. I cantieri e i lavori in corso sono tanti ma quello che stiamo facendo, ne siamo certi, migliorerà la vita di tutti noi e si trasformerà in volano di crescita sociale, culturale ed economica. Un ringraziamento va ai nostri uffici comunali e alla ripartizione tecnica in particolare per il costante e qualificato lavoro”, conclude il Sindaco Angarano.