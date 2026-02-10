Giorno del Ricordo, Tonia Spina: “A Bisceglie memoria e istituzioni unite per rendere giustizia alla storia”

«Il Giorno del Ricordo non è soltanto una ricorrenza, ma un dovere morale verso la nostra storia e verso le vittime di una delle pagine più drammatiche e a lungo taciute del Novecento». Lo dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina, a margine delle celebrazioni che si sono svolte questa mattina a Bisceglie, in via San Lorenzo, alla presenza delle scuole e delle istituzioni.

«È stato un momento di grande valore civile – prosegue Spina – vedere insieme studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La memoria condivisa è il primo strumento per costruire una coscienza storica libera da negazioni e strumentalizzazioni». Nel corso della cerimonia è stata ricordata la figura di Antonio Papagni, biscegliese nato nel 1918, aviere scelto di Governo e Guardia di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Trieste, la cui morte – secondo le ricostruzioni storiche – sarebbe avvenuta nell’Abisso di Plutone, a Basovizza, uno dei luoghi simbolo della tragedia delle foibe. «Rappresenta il volto concreto di una tragedia nazionale – sottolinea la consigliera regionale – una storia che lega profondamente Bisceglie a quella terra di confine martoriata dall’odio ideologico. Ricordarlo significa restituire dignità non solo a lui, ma a tutte le vittime innocenti di quella violenza. Ringrazio le scuole, i docenti e tutti coloro che hanno contribuito a questo momento di riflessione – conclude – perché solo attraverso iniziative come questa possiamo trasmettere alle nuove generazioni il valore della verità storica e del rispetto. Il Giorno del Ricordo deve continuare a essere un presidio di memoria autentica, nel segno della verità e dell’unità nazionale».