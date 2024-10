Giorgia Preziosa: “Servizio mensa affidato in concessione anzichè gara d’appalto”

“In consiglio comunale hanno approvato un indirizzo per un affidamento del servizio mensa in concessione anziché in gara d’appalto con tempi e modalità lunghi e molto diversi. L’assessore in carica (sino a ieri) Emlia Tota aveva assicurato, ad una nostra domanda diretta che il servizio mensa sarebbe partito i primi di novembre. Oggi l’assessore è stato sostituito e mi sorge un dubbio: ci sarà continuità e il nuovo assessore, prof. Loredana Bianco, riprenderà dal punto in cui il lavoro è stato interrotto e/o rimodulerà il tutto?”. A porsi queste domande è la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“C’è stata, inoltre, una ammissione di responsabilità da parte di alcuni componenti della maggioranza in merito ai ritardi di questa amministrazione che dopo 6 anni sembra ancora essere in rodaggio. Ma quanto ancora – di chiede Preziosa – i cittadini devono perire per le mancanze organizzative e programmatiche di questa amministrazione. Non si può dichiarare in consiglio comunale che va tutto bene in questa città. Ma stiamo scherzando? Qui si gioca sulla pelle di ciascuno di noi senza remore. Mettetevi la mano sulla coscienza – conlude la consigliera di minoranza – e cercate di operare per il bene della città e no per interessi personali. Risolvete le questioni impellenti e lampanti che non vanno, assicurate i servizi essenziali ai cittadini, la città è in balia delle onde”.