Giorgia Preziosa: “Se si vuole Bisceglie città turistica è necessario rimboccarsi le maniche”

“La manifestazione di interesse pubblicata recentemente sull’albo pretorio, relativa alla organizzazione di mercati e fiere sull’area mercatale di Corso Umberto I ha lo scopo di rendere fruibile temporaneamente le aree esterne perimetrali dell’ex piazza del pesce appena riconsegnata alla città. Da Palazzo San Domenico ritengono che tale manifestazione di interesse sia necessaria per valorizzare il territorio e promuovere il turismo. Ma, a mio parere, con le criticità che ci sono in questa città, il volano per il turismo dovrebbe basarsi su altro e la manifestazione di interesse, finalizzata a fiere o mercatini temporanei, sarebbe il quid in più”. Lo dichiara in una nota la consigliera comunale di Forza Italia Giorgia Preziosa.

“È palese che nessuno di questa amministrazione ha intenzione di risolvere le varie criticità presenti sul territorio. Per promuovere il turismo – continua – è necessario offrire non solo la possibilità temporanea di fare fiere o mercatini ma è necessario rendere visibile e vivibile la città in ogni aspetto. È assente ancora oggi un programma di manutenzione ordinaria di strade, verde pubblico. Le piazze e i parchi inaugurati recentemente nonché anche quelli esistenti si presentano in uno stato pietoso. Le spiagge sono lasciate nel degrado più totale, l’accesso è difficoltoso per chiunque (scale inesistenti ,muretti pericolanti ecc)”.

“Esistono e sono operativi gli assessori per le loro competenze? Esiste un’attività politica che va di pari passo a quella amministrativa? Credo che questa amministrazione debba darsi una scossa – sottolinea la consigliera d’opposizione – l’estate è arrivata e se si vuole rendere realmente Bisceglie città turistica è necessario rimboccarsi le maniche e valorizzare ciò che esiste. Pensiamo per esempio al centro storico, al Bastione San Martino, al Parco delle Beatitudini, alle strade centrali e periferiche. Solo dopo la valorizzazione di ciò che già c’è bisogna pensare ad altro. A proposito, aspettiamo ancora che sia comunicato con certezza quando termineranno i lavori alla scuola media Monterisi”.