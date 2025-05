Giorgia Preziosa scrive al segretario generale: “Aree pubbliche versano nel degrado”

La consigliera d’opposizione Giorgia Preziosa scrive al segretario generale del Comune di Bisceglie per segnalare la “situazione di degrado in cui versano gli ambienti pubblici della nostra città”.

“Mi chiedo se sia mai possibile che i parchi e le aree verdi non siano destinatarie di una manutenzione ordinaria programmata”, denuncia Preziosa. Come mai a ciascuno componente di questa maggioranza non balza agli occhi il degrado in cui versano le aree pubbliche? Come mai ai selfie di propaganda spicciola non si evidenziano foto o segnalazioni? È questa la città che vogliamo?”.

“Consiglierei a chi professa bene e razzola male di mettersi una mano sulla coscienza e di iniziare a lavorare seriamente per la città e per i cittadini biscegliesi”, conclude Preziosa.

Le foto in allegato sono state inviate dalla stessa consigliera insieme alla nota stampa.