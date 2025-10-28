Giorgia Preziosa: “Non è ammissibile che isole ecologiche siano discariche a cielo aperto”

«La città è allo sbando in ogni suo aspetto. Ormai vivere in questa città è diventato imbarazzante per tutti coloro che la amano. Ogni angolo è specchio di una malsana gestione». Lo dichiara in una nota la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

«Partiamo dai problemi igienici che sono eclatanti e frutto di una pessima gestione dovuta soprattutto al fatto che attività amministrativa e politica non vanno all’unisono. Non è ammissibile che le isole ecologiche presenti sul territorio – sottolinea la Preziosa – siano discariche a cielo aperto dove non c’è alcun controllo da parte di chi dovrebbe. Esiste o no un assessore all’igiene? Esiste o no un’amministrazione che fa propaganda per una città più green a 360 gradi?”

«Le mie perplessità sono frutto del malcontento generale della popolazione – conclude l’esponente di Forza Italia – alla quale non si dà ascolto e si pensa ai vari proclami per trasmettere un’idea di città utopica completamente difforme dalla realtà.»