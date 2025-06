Giorgia Preziosa nominata Responsabile cittadina di Azzurro Donna Forza Italia

Un riconoscimento di rilievo e un nuovo incarico per Giorgia Preziosa ufficialmente nominata Responsabile cittadina di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia.

La designazione è avvenuta in piena sintonia con il Segretario provinciale di Forza Italia BAT, Marcello Lanotte, e con la Responsabile regionale pugliese di Azzurro Donna, Beatrice De Donato. Un’investitura che testimonia la stima nei confronti di Giorgia Preziosa per l’impegno costante, la dedizione e l’attenzione mostrata nel tempo verso le tematiche che riguardano le donne, i diritti civili e la partecipazione sociale attiva.

La nomina rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Forza Italia per rafforzare la rappresentanza femminile a tutti i livelli e promuovere percorsi di ascolto, confronto e azione concreta.

«Questo incarico – ha dichiarato Giorgia Preziosa – rappresenta per me una grande responsabilità e un’opportunità per costruire ponti tra le donne del territorio. Azzurro Donna vuole essere uno spazio di ascolto, condivisione e progettualità concreta, capace di sostenere le donne nei loro percorsi personali, professionali e civici».