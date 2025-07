Giorgia Preziosa: “Manutenzione ordinaria cercasi, è necessario fare una programmazione”

“Passeggiando per via Luigi Papagni i cittadini non possono far altro che notare lo stato di incuria in cui versano gli alberi piantumazione non meno di un anno fa. Non vengono innaffiate e rischiano di perire come la maggior parte le piante (via san Martino 4 giovani querce morte cosi come gli alberi in via Fregata lato istituto tecnico). Lo dichiara Giorgia Preziosa consigliera comunale di opposizione.

“Per non parlare del totale fallimento di tutte le centinaia di palme piantate qualche anno fa e decedute poiché non curate. Soldi pubblici buttati. Non è possibile che non ci sia amore per ciò che appartiene alla città e ai cittadini – evidenzia l’esponente di Forza Italia – non è possibile che in questa città non si ami il verde pubblico. È necessario fare una programmazione dell’ordinaria attività di manutenzione per sopperire la moria della vegetazione e di quel po di polmone verde che è rimasto in città”.