Giorgia Preziosa invia nota al Comune su: “Pericoli in zona parcheggio Conca dei Monaci”

La consigliera comunale Giorgia Preziosa ha inviato al Comune di Bisceglie una nota che evidenzia alcuni pericoli presenti nei pressi del parcheggio sino in zona Conca dei Monaci.

“Gent.mo Segretario – scrive Preziosa – pregherei di porre all’attenzione del Sindaco, dell’ufficio tecnico nonché all’assessore di competenza la situazione parcheggio Conca dei Monaci. L’area è lasciata in perfetta sicurezza… Cavi elettrici scoperti e barre di ferro appuntite, che fuoriescono mettendo in grave pericolo l’incolumità dei cittadini che fruiscono di quell’area anche in inverno”.