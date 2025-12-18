Giorgia Preziosa, Forza Italia: “Parcometri instabili e barcollanti” / VIDEO

Giorgia Preziosa, esponente di Forza Italia, denuncia, attraverso un video, lo stato di alcuni dei parcometri in città.

“Si tratta dell’ennesima prova di come vengono gestiti e controllati i servizi pubblici, affidati a privati nella nostra città. Parcometri instabili e barcollanti, pericolosi per l’incolumità dei cittadini che si recano all’acquisto del ticket sosta e gli stessi solitamente fuori servizio”, scrive Preziosa.

“Le risposte anche alle nostre ultime interrogazioni, confermano ancora una volta lo stato di anarchia che regna nella nostra città e l’impunibilità di taluni. Però aumentiamo pure le tariffe della sosta per un servizio eccellente”, conclude l’esponente di minoranza.