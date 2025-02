Giorgia Preziosa: “Centro storico nel degrado con rifiuti di ogni genere abbandonati”

La consigliera d’opposizione Giorgia Preziosa, del gruppo #NelModoGiusto, torna a denunciare il “degrado del centro storico” biscegliese. “Territorio”, scrive Preziosa, “in auge durante le campagne elettorali ma dimenticato da questa amministrazione, al suo secondo mandato”.

“La propaganda elettorale sia del 2018 che nel 2023 aveva come parola chiave la rivalutazione dei luoghi di questa città e anche del centro storico, volano e attrazione per turismo e commercio. Il Bastione San Martino poi, è stato l’emblema di un progetto di riqualificazione della zona storica della città di Bisceglie ma il tutto sembra caduto nel dimenticatoio nonostante la Bandiera Blu, i vari summer festival, Libri e Calici nel Borgo Antico”, si legge nel comunicato stampa.

“Desumo che questo disinteresse per questa parte della città sia voluto e consequenziale al disinteresse verso la stessa. È inconcepibile che si parli tanto di rivalutazione e di sviluppo e poi si è spettatori di degrado, abbandono, incuria. A tutto ciò però si contrappone la volontà dei residenti di apportare migliorie, ma le aspettative restano vane a causa dei fattori realistici che si affrontano quotidianamente: il degrado in primis anche in quell’aria del bastione destinata al parcheggio e diventata anche cestino di rifiuti di ogni genere abbandonati facendo finta di nulla e non considerando il livello di inquinamento che gli stessi possono apportare”, scrive Preziosa.

“Mi chiedo, allora, che ruolo abbia l’assessore al centro storico se può farsi portavoce di queste doglianze perenni che esistono in questa parte della nostra città dimenticata e lasciata al degrado più totale”, conclude la consigliera.