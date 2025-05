Forza Italia Bisceglie: “Cartelli strada dissestata ovunque, un’ammissione silenziosa di fallimento”

“Nel lontano del 2022, l’Amministrazione Comunale annunciava con entusiasmo l’approvazione del piano per il rifacimento di strade e marciapiedi. Un progetto da tre milioni di euro, presentato come svolta epocale per la viabilità urbana e la sicurezza dei cittadini. Oggi, a tre anni di distanza, basta fare un giro per le vie di Bisceglie per rendersi conto di quanto sia profonda la distanza tra gli annunci e promesse e la realtà, come sempre purtroppo”. Lo dichiara in una nota Forza Italia Bisceglie.

“Marciapiedi sconnessi, strade piene di buche ed una segnaletica ormai più utile a giustificare i disagi che a prevenirli. I cartelli con ‘strada dissestata’ sono ovunque – afferma – come un’ammissione silenziosa di fallimento. La domanda che ci poniamo e che poniamo all’Amministrazione è semplice: ma davvero sono stati spesi tre milioni di euro per ottenere questo? Se sì, forse è il caso di rivedere criteri, controlli e soprattutto priorità. Forza Italia Bisceglie chiede trasparenza verso i biscegliesi. Dove sono finiti questi fondi, quali interventi sono stati realizzati, con quali risultati e, soprattutto, con quali verifiche sulla qualità dei lavori eseguiti? Perché se la condizione attuale delle strade è il frutto di quegli investimenti, forse si poteva e si doveva fare di più. E meglio. I cittadini meritano sicurezza, non slalom quotidiani tra crateri d’asfalto. Meritano interventi seri, non proclami. E meritano una città che non si accontenti di nascondere le buche con i cartelli”.

“Forza Italia continuerà a vigilare, segnalare e denunciare ogni spreco o inefficienza. Perché una buona amministrazione – conclude – non si misura dai titoli dei comunicati, ma dai passi sicuri che i cittadini possono fare sulle strade della propria città”.