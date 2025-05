Giorgia Preziosa: “Amministrazione osanna apertura al dialogo ma in realtà è chiusa a riccio”

“Di solito si è abituati a postare le varie situazioni spiacevoli in cui versa la città. Da consigliere comunale di minoranza mi attivo diversamente e invio le Pec certificate per rendere tutto ufficiale in quanto mi rendo conto che questa amministrazione, che tanto osanna di essere aperta al dialogo, in realtà è chiusa a riccio, non accoglie né le proposte e nè le sollecitazioni di chi, come il mio gruppo, si fa portavoce dei cittadini”. A parlare è attraverso una nota la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“È mai possibile che non vi sia un’attività amministrativa e politica che viaggi in parallelo per il benessere della città? La propaganda fotografica, volta ad accogliere consensi elettorali, in realtà – sostiene -dovrebbe far riflettere ciascun cittadino che è il primo osservatore dei pregi (pochi) e dei difetti (a mio avviso molti) in cui versa ogni luogo della città”.

“Come si può parlare di turismo quando i luoghi del centro e periferici sono nel degrado più assoluto? Come si può osannare la volontà green di una amministrazione quando i parchi e le aree pubbliche versano in uno stato pietoso? La città che amo – conclude – merita di più”.