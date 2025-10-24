Gianni Naglieri presenta ufficialmente la sua candidatura al consiglio regionale

Queste sera alle ore 17:30 al Cinema Politeama Italia di Bisceglie, si terrà la presentazione ufficiale della candidatura di Gianni Naglieri alle competizioni regionali del 23-24 Novembre.

Ospite d’eccezione sarà il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, figura storica della sinistra italiana e voce autorevole nel panorama politico nazionale. La sua presenza testimonia il sostegno convinto alla candidatura di Naglieri e rafforza il legame tra le istanze locali e le prospettive regionali.

“Gianni Naglieri, attivista e volto noto della politica cittadina – si legge nella nota – porterà avanti una proposta coraggiosa e concreta, fondata sull’ascolto dei territori, sulla difesa dei beni comuni e sulla promozione di politiche ambientali e sociali innovative”.