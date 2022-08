Gianni Casella: “L’unico biscegliese eleggibile e al servizio delle comunità”

“Nessuna intenzione velleitaria e soprattutto nessuna ‘conta di voti’ perché l’elettorato va rispettato e non strumentalizzato per secondi fini. Infatti la mia candidatura è una delle poche sul territorio che si trova in una posizione concretamente eleggibile“. Sono le prime parole di Gianni Casella, presidente del Consiglio comunale di Bisceglie, da candidato alla Camera per la coalizione composta dai partiti Azione e Italia Viva.

Gianni Casella è infatti presente nel listino plurinominale di Azione e Italia Viva al secondo posto dopo il Ministro per il Sud Mara Carfagna nel collegio Bat/Foggia.

“Parto dalla mia città insieme ad un gruppo unito e coeso che ha ritrovato negli ultimi mesi nuovi interlocutori a rafforzare una linea politica dialogante e pragmatica proprio in Azione che a Bisceglie ha fondato insieme ad altri movimenti civici la coalizione Bisceglie Rinasce; una coalizione in raccordo con solidi riferimenti e sostegni a livello regionale e nazionale. Miriamo a ottenere risultati in favore di un territorio grande quanto le due province del collegio cercando di marcare una linea di discontinuità con chi questo territorio lo ha rappresentato non sempre in modo efficace”, dichiara Casella.

“Con Azione e Italia Viva siamo alternativi – spiega infatti Gianni Casella – a una politica bloccata dai tanti ‘no’ della coalizione di PD e sinistra, così come ci sentiamo distanti da certe derive populiste dell’altro schieramento che stuzzicano rabbia sociale senza dare risposte concrete”.

Nei prossimi giorni il candidato di Azione e Italia Viva definirà un calendario di appuntamenti e incontri per la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.