Gianni Casella in tour elettorale a Foggia “Risposte a famiglie e imprese sul caro energia e lavoro”

Il candidato di Azione alla Camera, il biscegliese Gianni Casella, è già impegnato nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre.

A Foggia Casella ha incontrato il vicepresidente della Camera Ettore Rosato e gli altri candidati di Azione-Italia Viva per una presentazione delle proposte programmatiche all’opinione pubblica della Capitanata, ossia ad uno dei territori del collegio in cui Casella è candidato.

“Sono rimasto affascinato dal programma di Azione – ha detto il candidato nel suo intervento -, ho colto senso di responsabilità e di esperienza grazie a presenze autorevoli per dare soluzioni ai territori”.

Numerosi i temi toccati da Casella, in particolare quelli relativi alla crisi economica di famiglie e imprese che il candidato conosce bene anche grazie alla sua apprezzata attività di commercialista.

“Da commercialista mi piace guardare i numeri e quindi tengo sempre presente la copertura finanziaria di ogni provvedimento. Il problema del caro bollette per imprese e famiglie va affrontato con risorse straordinarie già suggerite dai leader della nostra coalizione attraverso un nuovo decreto che punti prima di tutto a calmierare i prezzi”, spiega.

Tra le misure urgenti, anche quelle che riguardano la defiscalizzazione del costo del lavoro, la semplificazione degli atti amministrativi, la riduzione a due aliquote per l’Iva. Tornando al legame con il territorio, Casella vede la Puglia come “cerniera per lo sviluppo del Mezzogiorno”. Per questo motivo “Il Pnrr è essenziale e va gestito individuando con i sindaci le priorità su cui investire”.

Il candidato biscegliese si è detto infine convinto che “il terzo polo rappresenterà una posizione politica interessante per l’Italia” augurando al progetto il successo elettorale che merita”.