Gianni Casella: “Alla Camera dei Deputati per essere portavoce dei miei concittadini”

Gianni Casella, candidato alla Camera per la coalizione Azione-Italia Viva, ha lanciato un messaggio con cui chiede non solo alla comunità di Bisceglie ma a tutto il territorio del collegio plurinominale in cui è candidato (province Bat e Foggia), “unione e condivisione“.

“Vivo in questa città, qui c’è la mia famiglia, i miei figli, svolgo il mio lavoro. È per questo che credo di poter rappresentare con forza il territorio“, dice Casella nel video presente sul profilo Facebook.

“Ho deciso di candidarmi alla Camera dei Deputati -continua- per essere il portavoce di tutti i miei concittadini, indistintamente. Da chi deciderà di supportarmi a chi no! Perché non ci saranno colori, non ci saranno segrete stanze o fazioni, ma ci saranno i biscegliesi, ci sarà la mia terra”.

“Il voto del 25 settembre – ribadisce Casella – è un momento importante perché non possiamo dividerci, dobbiamo unirci. Dobbiamo comprendere quanto l’unione sia la nostra forza. Non è il momento di dividersi, è il momento di credere che una grande unione può fare la differenza”

Il video completo può essere visto sulla pagina Facebook di Gianni Casella a questo link https://www.facebook.com/giannicasella01