Gestione sosta a pagamento, pubblicato avviso per acquisizione manifestazioni di interesse

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per dodici mesi.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale “TuttoGare” entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 11 marzo 2024.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quello di internalizzare il servizio e chiaramente creare dei vantaggi, sia economico-finanziari, ma anche nell’organizzazione del servizio, che possono consentire poi all’Ente di ottenere maggiori risorse da reinvestire nella Città. Nell’attesa che ciò sia possibile, compatibilmente con l’organizzazione societaria di Bisceglie Approdi, vi è necessità di reintegrare al più presto il servizio per disciplinare la sosta in centro e garantire maggiore rotazione dei posteggi, e di conseguenza una migliore fruibilità del centro urbano, così come richiesto anche da residenti e commercianti. Per questo l’obiettivo immediato è affidare il servizio con le procedure pubbliche a un operatore economico che dovrà traghettare l’esternalizzazione del servizio sino alla sua internalizzazione.

Per consultare i requisiti, le modalità di partecipazione, i criteri di assegnazione dei punteggi e tutte le informazioni utili è possibile consultare il bando pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Bisceglie all’indirizzo https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=628&area=H.