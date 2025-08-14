Gestione sosta a pagamento, Preziosa: “Come mai nonostante eccellenti incassi sono aumentate tariffe?”

“Assolutamente nessun risultato eccezionale, come più volte è stato decantato da qualcuno, anzi più che normale se vogliamo. Risultato similare se non addirittura più positivo, anche sotto altri importanti aspetti, si sarebbe semplicemente potuto ottenere se fosse stato dato seguito alle procedure precedenti alla famosa interruzione del servizio. Cosi parte la nota di Giorgia Preziosa commentando le dichiarazioni del sindaco Angarano in materia di gestione delle aree di sosta a pagamento.

“Ovvero ad una gara ponte (Determinazione Dirigenziale n. 469 del 03/05/2023) correttamente prevista dalla Ripartizione della Polizia Locale, nei giusti tempi antecedenti alla conclusione della gestione del servizio in essere col precedente gestore, che avrebbe: garantito continuità del servizio senza creare i disagi ben noti – dichiara la consiglire comunale di opposizione – con la successiva interruzione dello stesso; permesso di introitare nelle casse comunali un aggio più remunerativo rispetto al passato e probabilmente anche rispetto agli incassi oggi decantati in maniera eccezionale; consentito un lasso di tempo importante (oggi riscontrato ancora non sufficiente) all’amministrazione comunale per poter cercare di ottemperare a tutti gli adempimenti burocratici e non, necessari per la fantomatica trasformazione della società partecipata, in società municipalizzata in house providing; consentito la continuità lavorativa del personale, così come previsto dal codice degli appalti, con l’applicazione della clausola sociale”.

“Questi i fatti, la volontà ovviamente è stata altra, le reali motivazioni forse un giorno usciranno a galla? Infine – conclude Giorgia Preziosa – sorge spontanea e legittima una domanda: come mai poi nonostante i definiti eccellenti incassi sono state aumentate le tariffe del servizio del 50%? È un regalo sempre del buon padre di famiglia?”.