Garibaldi, lavori infiniti: Spina denuncia mancanza di trasparenza e accesso agli atti

Ancora operai al lavoro questa mattina presso il Teatro Garibaldi. Francesco Spina, consigliere comunale d’opposizione, ironizza: “Probabilmente ci diranno che si tratta della definitiva ultimazione dell’ultima ultimazione, già conclusa prima della seconda inaugurazione ufficiale del teatro”.

Spina critica duramente la gestione dell’intervento pubblico, sottolineando l’apparente distanza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. “Siamo davanti a un esempio lampante di come vengono gestiti i lavori pubblici, tra certificazioni che raccontano una realtà sulla carta e cantieri che invece restano aperti”, afferma. Come consigliere comunale – aggiunge Spina – ho richiesto formalmente l’accesso agli atti, ma ancora non ho ricevuto risposta, nonostante la legge preveda che venga concesso immediatamente. C’è forse bisogno di sistemare prima i documenti?”