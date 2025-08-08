Gara per mensa scolastica, Diritti in Comune: “Il servizio sarà sottodimensionato”

Nei prossimi giorni si chiuderà la gara per l’affidamento quinquennale del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie di Bisceglie che adottano il cosiddetto “tempo pieno”. Un servizio molto importante che sostiene le famiglie nella conciliazione vita-lavoro, di cui c’è un grande bisogno e che finalmente viene affrontato – almeno nelle intenzioni – in maniera strutturale e di lungo periodo.

Alcune considerazioni vengono però avanzate dal movimento civico “Diritti in Comune”, attraverso una nota stampa firmata da Gerardo Topputo e Peppo Ruggieri. “Quello che emerge leggendo il Piano Economico Finanziario che accompagna bando e capitolato, però, è come il servizio alle famiglie biscegliesi sia parametrato su un periodo di soli 156 giorni, calcolati dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno. E invece la Regione Puglia per l’anno scolastico 2025/26 ha assegnato 221 giorni scolastici per le scuole dell’infanzia e 203 per tutte le altre scuole. Giorni che, al netto degli adattamenti al calendario scolastico che le scuole possono adottare (per esempio eliminando la frequenza del sabato o anticipando l’inizio fissato dalla Regione al 16 settembre 2025) e considerando qualche giorno di inserimento (ma realmente necessario solo per le prime classi), devono per forza terminare il 30 giugno 2026 (scuole dell’infanzia) e il 9 giugno 2026 (tutte le altre)”, scrivono.

“Se i nostri calcoli sono giusti, mancherebbero circa 33 giorni di servizio mensa per la scuola dell’infanzia e circa 18 per le scuola primarie, privando così le famiglie, senza un’apparente giustificazione, di un servizio indispensabile che avrà ancora una volta pesanti conseguenze sui bilanci e l’organizzazione familiare. Inoltre Bisceglie si scosterebbe dai tanti comuni italiani che, invece, garantiscono il servizio mensa fino a fine anno scolastico, rispondendo adeguatamente ai bisogni reali delle famiglie, sempre più spesso prive di quella rete parentale che una volta rappresentava il sostegno esclusivo nella cura dei minori. Il confronto con la rete di amministratori ed ex amministratori italiani dell’associazione “Tocca a Noi” di cui facciamo parte e con cui siamo in stretto contatto, fa emergere una realtà ben diversa in giro per l’Italia e conferma i nostri timori”, si legge nel comunicato.

“Non capiamo come questo sia potuto succedere in una città, Bisceglie, dove ci si vanta di stare costruendo addirittura cinque nuove mense scolastiche e il sindaco rilascia continuamente dichiarazioni roboanti di vicinanza e sostegno alle famiglie. Nei fatti, le cose stanno diversamente. Il servizio sarà sottodimensionato rispetto alla reale durata del calendario scolastico regionale, costringendo le famiglie a ripetere il solito copione che si verifica ogni anno: ritirare anticipatamente i figli da scuola a inizio giugno per provvedere con servizi privati, baby sitting e campi estivi, che incideranno sui bilanci e sugli equilibri degli stessi nuclei familiari che il Sindaco Angarano ha citato a tal proposito”, continuano Topputo e Ruggieri.

“Con quale logica e su quali dati è stato scritto questo bando che interesserà i prossimi cinque anni? Come si concilia lo sbandierato investimento di milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per la refezione da una parte, con la programmazione quinquennale di un servizio monco dall’altra, che genererà disservizi e ulteriore frustrazione tra le famiglie? Come si vuole contribuire al sostegno delle misure dirette a favorire l’occupazione femminile, finalizzate al più generale riequilibrio tra generi? Chiediamo subito un intervento del Sindaco Angarano e dell’assessorato competente, che chiariscano i motivi di questa scelta e trovino soluzioni immediate o, in ultima analisi, annullino il bando per riformularlo in tempi rapidi, assicurando un reale sostegno alle famiglie per i prossimi cinque anni. E che non sia la propaganda mediatica di cui i cittadini si accorgono e sono colmi”, concludono da Diritti in Comune.