Gestione vaccini agli hub, La Notte in consiglio regionale: “Mia audizione per tutelare fragili e Asl”

Si sarebbe dovuta svolgere questa mattina l’audizione chiesta dal consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, esponente del gruppo dei “Popolari con Emiliano”, per fare chiarezza su alcune segnalazioni (di cui si sono fatti carico nelle scorse settimane alcune testate giornalistiche locali e il consigliere d’opposizione Spina) riguardanti la campagna vaccinale nell’hub allestito al PalaCosmai.

L’audizione, che è stata rimandata per l’assenza di Alessandro Delle Donne, Direttore Asl Bt, punta quindi a chiarire i fatti denunciati (a mezzo stampa e social) da diversi cittadini, che hanno raccontato di essere tornati a casa senza vaccino nonostante la regolare prenotazione.

“L’audizione è nata dalle denunce apparse sui giornali e sui social ed è stata chiesta nella consapevolezza di tutelare e di salvaguardare la Asl, il suo direttore e i cittadini”, ha scritto sui social il consigliere La Notte. “I cittadini fragili, cui spetta prioritariamente la vaccinazione, non possono essere scavalcati da eventuali furbetti. L’audizione è un modo per tutelare loro, ma anche uno strumento per certificare il corretto svolgimento delle procedure e allontanare sospetti che possano ledere l’immagine delle stesse aziende sanitarie e dei loro dirigenti”.

L’audizione verrà ricalendarizzata nei prossimi giorni dal consiglio regionale.