Fratelli d’Italia in piazza a Bisceglie per, “raccontare i numeri del cambiamento”

Più di un milione di contratti a tempo indeterminato, occupazione femminile ai massimi storici e disoccupazione giovanile in netto calo: sono questi i risultati che il Governo Meloni rivendica a circa due anni dall’insediamento. Secondo i dati più recenti, l’occupazione in Italia ha raggiunto il 63%, il valore più alto mai registrato nel Paese. Un trend positivo che vede le donne al 54,2% di occupazione, mentre la disoccupazione giovanile è scesa al 16,9%.

Numeri che, secondo Fratelli d’Italia – forza cardine della maggioranza di governo – testimoniano l’efficacia concreta delle politiche attuate in campo lavorativo. Per rafforzare il messaggio e coinvolgere i cittadini in una riflessione attiva, il circolo biscegliese del partito, insieme ai giovani di Gioventù Nazionale, ha promosso una nuova iniziativa informativa dal titolo significativo: “Il lavoro non è più uno slogan”.

L’appuntamento è fissato per stamattina 4 maggio, dalle 10:30 alle 13, in piazza San Francesco a Bisceglie. In quell’occasione, sarà allestito un gazebo informativo, dove attivisti e rappresentanti del partito saranno a disposizione dei cittadini per illustrare i risultati ottenuti e discutere delle prospettive future.