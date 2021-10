Fratelli d’Italia Bisceglie: “Violenza contro Cgil opera di delinquenti. No strumentalizzazioni”

“In merito agli episodi di violenza avvenuti durante la manifestazione contro il green pass tenutasi a Roma nella giornata di ieri, Fratelli d’Italia Bisceglie esprime la propria solidarietà incondizionata alla Cgil, agli agenti in servizio e a tutti coloro i quali durante la stessa hanno subito un’aggressione”. Lo si legge in una nota stampa firmata dal gruppo politico biscegliese di Fratelli d’Italia, che si aggiunge agli altri interventi di queste ore riguardanti i fatti accaduti a Roma nella giornata di ieri.

“Chi commette questi atti ha ben poco a che fare con i manifestanti riuniti pacificamente: si tratta di delinquenti e, come tali, vanno condannati, senza se e senza ma, in maniera trasversale da tutte le forze politiche che, ci auguriamo, non li utilizzeranno per dare vita a becere strumentalizzazioni”, scrivono gli esponenti biscegliesi del partito guidato da Giorgia Meloni.