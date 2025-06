Fratelli d’Italia: “Amministrazione riacquisti il suo naturale colore politico, indispensabile fare chiarezza”

“Sapevamo di aver visto giusto nel 2023, quando in occasione delle elezioni amministrative ci siamo schierati dall’altra parte rispetto ad una coalizione nella quale ciascuno, pur di accomodarsi a Palazzo San Domenico, ha accettato consapevolmente di rinunciare ai propri valori e alla propria identità. Convinti che il tempo sia galantuomo, non siamo certo sorpresi dall’emergere di una situazione insostenibile già in partenza”. Parte con queste parole la nota del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia.

“Prendiamo atto delle dichiarazioni di quegli esponenti politici che rivendicano l’imposizione di una netta scelta di campo – continua – pur non potendo fare a meno di notare come tutto ciò avvenga puntualmente a ridosso di competizioni elettorali. Non ci risulta, del resto, che costoro abbiano speso un impegno concreto al fianco degli agricoltori alle prese con le conseguenze di una grave crisi idrica, né che si siano attivati per la riapertura dei parchi o per la maggiore efficacia delle manutenzioni. Non li abbiamo visti dalla parte dei dipendenti del servizio di igiene urbana o dei commercianti. Le loro priorità, evidentemente, sono altre. Massimo rispetto per tutte le idee, ci mancherebbe, ma crediamo che chi è stato eletto per governare una città debba rivolgere la massima attenzione alle esigenze reali della comunità”.

“Questa crisi, molto probabilmente, si risolverà con un’intesa sulla collocazione nei ranghi della sinistra. Riteniamo giusto che l’amministrazione, mettendo fine ad un imbarazzante equivoco che si trascina da troppo tempo, riacquisti il suo naturale colore politico, consentendo di conseguenza a chi sente di appartenere al centrodestra di prendere coerentemente le distanze, uscendo chi dalla Giunta, chi dalla maggioranza. Siamo sinceramente convinti – conclude la nota di Fratelli d’Italia – che fare chiarezza, a questo punto, sia divenuto indispensabile“.