Francesco Spina: “Ristrutturazione Pacciano, fu una scelta felice quella di dieci anni fa”

“In occasione della serata conclusiva della Festa della Cultura organizzata dall’associazione culturale “La Città Possibile” presso il Casale di Pacciano, il presidente dell’associazione degli Astrofili Physis Giuseppe Troilo, che ha in gestione la prestigiosa struttura comunale dal momento della sua ristrutturazione nel 2015, ha voluto invitarmi a festeggiare insieme agli amici dell’associazione il decennale della sua gestione. Ho sottolineato nel mio saluto come la scelta di dieci anni fa, rinnovata opportunamente, dall’attuale amministrazione, si sia rivelata felicissima”. A commentare è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Nel 2015 I lavori di restauro e recupero – ricorda il consigliere d’opposizione – furono tali da trasformare quello che era diventato un vecchio rudere in stato di profondo degrado in un bene culturale fruibile, sia sotto il profilo culturale che sociale, che è stato conservato in questi anni, grazie alla passione dell’associazione Astrofili Physis intatto nel suo ritrovato splendore. L’iniziativa culturale dello scorso week end, ospitata con passione e gentilezza e con il patrocinio culturale dell’amministrazione culturale, dovrà diventare una consuetudine amministrativa per valorizzare la cultura e la socialità non solo nel centro storico, ma anche nell’agro del nostro territorio per valorizzare i prodotti tipici della nostra biscegliesità con i luoghi sacri dell’agro biscegliese (casali , dolmen) che hanno visto l’origine della nostra comunità e che sono da conservare e custodire con amore e passione come ha fatto in questi 10 anni l’associazione Astrofili Physis del presidente Giuseppe Troilo con il Casale di Pacciano, per secoli abbandonato al degrado fino al restauro di dieci anni fa”.

“Auguri alla prestigiosa associazione, che gestisce anche un ottimo osservatorio astrale proprio nel Casale di Pacciano per questi primi 10 anni e in bocca al lupo perché con identica passione possa continuare a promuovere – conclude Spina – i valori della cultura e del rispetto della natura anche nei prossimi anni”.