Francesco Spina: “Riapparsi dopo sette mesi i debiti fuori bilancio spariti a dicembre 2024”

“Nel dicembre 2024 furono presentati al consiglio comunale 7 debiti fuori bilancio, alcuni con provvedimenti giudiziari passati in giudicato e con i pareri negativi dei dirigenti e dei revisori dei conti. La maggioranza decise di far ‘sparire’ questi debiti, sottraendoli ai conteggi del bilancio dell’anno 2024”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Le delibere numero: 120-121-122-123-124-125-126 del 2024 sono la prova documentale del gioco di prestigio che ha eluso i vincoli – sostiene – che imponevano l’immediato riconoscimento di quei debiti e il calcolo degli stessi ai fini del pareggio di bilancio del 2024. Dopo 7 mesi sono riapparsi gli stessi debiti ritirati a dicembre 2024, con il nuovo ‘vestito’ costruito ad arte con pareri dei dirigenti e dei (nuovi) revisori misteriosamente cambiati e diventati favorevoli”.

“Debiti del 2023, emersi nel 2024, vengono con comodo riconosciuti a giugno 2025. Alla faccia delle regole e dei principi contabili di veridicità e di pareggio di bilancio. A causa di questi trucchetti contabili, i debiti fuori bilancio del 2024 sono ormai (quelli già riconosciuti) oltre 8 milioni di euro e la pressione tributaria dei cittadini è diventata insopportabile (750 euro pro capite). L’illusionismo contabile di questa amministrazione – conclude Spina – verrà fatto pagare anche questa volta agli ignari cittadini?”.