Francesco Spina presenta candidatura per le prossime comunali, “Straordinaria serata di emozioni”

In una sala gremita a Villa Ciardi Francesco Spina ha presentato la sua nuova candidatura a Sindaco di Bisceglie.

Assieme a Spina presenti i rappresentanti delle liste che hanno deciso di condividere il progetto: I Popolari, Azione, Italia Viva, Difendiamo Bisceglie, Adriade, Ambiente e Socialità, Cristiano Democratici per Bisceglie, Bisceglie più, Bisceglie Sportiva, Progresso e Libertà, Movimento Politico per Bisceglie e Viviamo Bisceglie.

“Straordinaria serata di emozioni – commenta Spina. La presentazione del prossimo progetto amministrativo comunale, alternativo alla ‘svolta’ dei disastri e delle illegalità, si è contraddistinta con la presenza di centinaia e centinaia di persone emozionate dalla passione e dal calore degli interventi”.

Nel corso della serata si sono alternati negli interventi, Ada Baldini, responsabile locale de “I popolari”, il Senatore Totò Ruggieri, responsabile regionale dei popolari e consigliere di Amministrazione di Acquedotto Pugliese, il presidente della Commissione consiliare regionale Sanità Mauro Vizzino e il promotore dell’iniziativa, il consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, che ha puntualizzato la “necessità di avere una classe dirigente capace e un sindaco competente in questo delicato momento in cui occorre intercettare i fondi nazionali messi a disposizione dal governo nazionale”. A seguire poi ci sono stati gli interventi del segretario provinciale dei popolari Giovanni Abascià, e dell’Assessore regionale Gianni Stea.

Nel corso della serata spazio anche ad alcuni rappresentanti delle 12 liste già presenti a sostegno della candidatura di Francesco Spina, portando contributi alle riflessioni di apertura di questa fase di raccolta di idee per la formazione del programma del prossimo governo comunale: Stefania D’Addato, Vittoria Sasso, Giovanni Caprioli, Marco Di Leo, Flavio De Feudis, Gerry Anellino, Mario Catalano, Tommaso Galantino (Italia Viva) e Sisto Marchesini.

Ha chiuso gli interventi l’on. Nunzio Angiola di “Azione”, quale ordinario di economia presso l’Università di Foggia ha focalizzato molti spunti di riflessione politici e tecnici per la crescita socio-economica della città. Presente anche il consigliere regionale Sergio Clemente, nonché molti ex assessori e consiglieri delle amministrazioni Spina, tra cui Paolo Ruggieri, Onofrio Caputi, Anna Celestino, Giovanni D’Addato, Natale Monopoli.

“Ora si parte per un piano di ascolto della comunità – ha dichiarato Spina – e per la elaborazione di un solido programma di rilancio finalizzato anche ad aprire la coalizione civica alla partecipazione di cittadini e altre forze oneste e capaci che abbiamo veramente a cuore le sorti di Bisceglie, sempre più alla deriva con la ‘svolta’ dei disastri”.