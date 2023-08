Francesco Spina nuovo coordinatore di Azione per la provincia Bat

“Diamo il benvenuto a Francesco Spina nuovo coordinatore di Azione per la provincia BAT. Succede a Nicola Colangelo, chiamato a dare supporto al dipartimento organizzativo regionale per il coordinamento delle provincie di Foggia, Bat e nord barese.” Lo dichiarano il Consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati, e i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo.

“L’ingresso in Azione Francesco Spina, già sindaco di Bisceglie e presidente dell’amministrazione provinciale della BAT, arricchisce la qualità politica e amministrativa della classe dirigente del partito, soprattutto in vita dei prossimi congressi cittadini, provinciali e regionale, affinché altre persone possano condividere il metodo delle idee e delle riforme come unico metodoper rendere significativo l’impegno in politica. Ringraziamo Nicola Colangelo per il lavoro svolto sinora, nella certezza che lo stesso impegno metterà nel nuovo incarico.”