Francesco Spina nominato tra i componenti della segreteria nazionale di Azione

In occasione dell’assemblea nazionale di Azione, Francesco Spina è stato nominato tra i trenta componenti della direzione nazionale del partito guidato da Carlo Calenda.

La rappresentanza pugliese nell’Assemblea nazionale, che hanno poi votato la direzione, era da 18 delegati, tra cui il segretario regionale Ruggiero Menneae Sergio Clemente, oltre a nomi come Anna Campese, Gianluca Grumo, Stefania D’Addato, Vincenzo Laluce e Raffaella Merra per la Bat, Vincenzo Mastrodonato, Daniela D’Amico, Antonio Ancona e Carmela Craca per Bari, Donato Pellegrino, Giovanna Maletesta, Roberto Donno e Katia Maria Verri per Lecce, Nicola Di Donato e Danila Iacovelli per Foggia, Angelita Salamina e Giuseppe Maiorano per Taranto, e Lorenzo Guadalupi per Brindisi.

“Ringrazio i delegati all’assemblea nazionale di Azione, il segretario regionale Ruggiero Mennea e l’intera comunità regionale di Azione per la prestigiosa nomina tra i trenta componenti della direzione nazionale del partito”, ha commentato Spina sui social.